Medya Okulu İstanbul'da Final Yaptı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve 8 hafta süren Medya Okulu, İstanbul'daki medya kuruluşlarını ziyaret programı ile sona erdi.

Değişen dünya düzeni içerisinde gelişmeleri doğru okuyabilmek ve yorumlayabilmek ve medyaya ilgi duyan gençlerin, vizyonuna katkı sağlamak maksadıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından Görükle Gençlik Merkezi'nde düzenlenen Medya Okulu sona erdi. Bu sektöre ilgi duyanları 8 hafta boyunca alanında uzman medya çalışanları ile buluşturan etkinliğin son gününde İstanbul'daki medya kuruluşları ziyaret edildi. Eğitimlere katılanların uygulamaları da bizzat yerinde görmesi amacıyla düzenlenen gezinin ilk durağı İhlas Holding oldu. Türkiye Gazetesi Haber Müdürü Fatih Selek Bursa Medya Okulu kursiyerlerini İhlas Holding Haber Merkezi'nde ağırladı. Kursiyerler burada gazete çalışanlarını, çalışma ortamlarını, yaptıkları işlerin çeşitliliğini gözlemlediler. Ayrıca köşe yazarları editörler, haber müdürleri, spikerler ve reji odalarında bire bir görüşerek bilgi aldılar.

Daha sonra İstanbul Medya Akademisi ziyareti gerçekleştirildi. Burada Müdür Yardımcısı Burak Özhan stüdyoları gezdirerek, kursiyerlere bilgilendirmede bulundu. Türk Medya, Kanal 24, 360 TV, Alem FM, STAR Gazetesi, Akşam Gazetesi, Güneş Gazetesi ve benzeri kurumları da ziyaret eden kursiyerler, sektörün tem aşamalarını gözlemleme imkanı buldu. - BURSA

Kaynak: İHA