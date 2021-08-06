Medya-İş, Van'da AA'nın fotoğraflarından oluşan "Direnen Filistin" konulu sergi açtı
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Medya-İş, Van'da AA'nın fotoğraflarından oluşan "Direnen Filistin" konulu sergi açtı

Medya-İş, Van'da AA'nın fotoğraflarından oluşan 'Direnen Filistin' konulu sergi açtı
Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu - Haberler | Güncel

Medya İşçileri Sendikası (Medya-İş) tarafından Van'da, Anadolu Ajansı (AA) fotoğraflarından oluşan "Direnen Filistin" konulu sergi açıldı.

Medya İşçileri Sendikası (Medya-İş) tarafından Van'da, Anadolu Ajansı (AA) fotoğraflarından oluşan "Direnen Filistin" konulu sergi açıldı.

Van Gölü Gazeteciler Cemiyeti ev sahipliğinde Beşyol Meydanı'nda açılan sergide, Filistin'de yaşananlara ilişkin 93 fotoğraf yer alıyor.

Açılışa katılan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, serginin hayırlı olmasını, amacına hizmet etmesini dilediklerini söyledi.

Medya-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Sefa Özdemir ise serginin, Anadolu Ajansı muhabirlerinin ramazan boyunca devam eden İsrail saldırılarıyla ilgili çektiği fotoğraflardan oluştuğunu belirtti.

Özdemir, şöyle konuştu:

"Biliyorsunuz uluslararası ajanslar İsrail'in tavrını dünya ülkelerine duyurmakta geri kalıyor, istemiyorlar. İsrail de bunu istemiyor. Arkadaşlarımız orada zor şartlarda bu resimleri çekti, insanların çektiği sıkıntıları görüntüledi. Burada Filistin halkının hiçbir şeyden yılmadığını, gözlerindeki özgürlük ve inançlarına bağlılıklarını göreceksiniz. Direnen Filistin dememizdeki amacımız da buydu. Bugün 14'üncüsünü açıyoruz. İlk başlarda tatil bölgelerinde açtık. Çünkü oraya gelen turistlerin de bunu görmesini, duymasını ve gittikleri zaman bunları anlatmalarını istedik. Sergiyi açmamıza katkı sunan Valimize, Van Gölü Gazeteciler Cemiyeti ve Başkanımıza teşekkür ediyorum."

Medya-İş, Van'da AA'nın fotoğraflarından oluşan 'Direnen Filistin' konulu sergi açtı
Medya-İş, Van'da AA'nın fotoğraflarından oluşan 'Direnen Filistin' konulu sergi açtı
Medya-İş, Van'da AA'nın fotoğraflarından oluşan 'Direnen Filistin' konulu sergi açtı
Medya-İş, Van'da AA'nın fotoğraflarından oluşan 'Direnen Filistin' konulu sergi açtı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu

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