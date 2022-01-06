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Medya-İş, TRT'de toplu iş sözleşmesi yetkisi aldı

Medya-İş, TRT'de toplu iş sözleşmesi yetkisi aldı
AA / Orhan Onur Gemici - Haberler | Güncel

Medya İşçileri (Medya-İş) Sendikası Genel Başkanı Sezai Ballı, sendika olarak geçen hafta örgütlenmeyi tamamladıkları TRT'de toplu iş sözleşmesi yetkisi aldıklarını bildirdi.

Medya İşçileri (Medya-İş) Sendikası Genel Başkanı Sezai Ballı, sendika olarak geçen hafta örgütlenmeyi tamamladıkları TRT'de toplu iş sözleşmesi yetkisi aldıklarını bildirdi.

Ballı, yaptığı yazılı açıklamada, kurulduğu 2012'den bu yana "İş kolunda sendikasız işçi kalmayana dek örgütlenmemizi sürdüreceğiz." şiarıyla "Basın, Yayın ve Gazetecilik İş Kolu"nda faaliyetlerini sürdüren Medya-İş'in 5 yıldır bu iş kolunun en büyük sendikası olarak liderliğini koruduğunu ifade etti.

TRT'de geçen hafta örgütlenmeyi tamamlayıp yetki tespiti başvurusunda bulunduklarını belirten Ballı şunları kaydetti:

"Bugün itibarıyla yetki belgemiz taraflara tebliğ edilmiştir. Başta TRT emekçileri olmak üzere tüm taraflara hayırlı olmasını diliyorum. Örgütlenme sürecinde olduğu gibi müzakere aşamasını da üyelerimizle birlikte başarıyla, kazanımlarla, TRT işçisine yakışır bir toplu sözleşmeyle nihayete erdireceğimizden eminim."

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AA / Orhan Onur Gemici - Son Dakika Haberleri

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