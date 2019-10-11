Medya-İş'ten gazetecilere yapılan saldırıya kınama

11.10.2019 15:55

Medya İşçileri Sendikası (Medya-İş) Yönetim Kurulu, Mardin'in Nusaybin ilçesinde gazetecilerin bulunduğu binaya YPG/PKK işgali altındaki bölgelerden uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıyı kınadı.

Medya-İş'in, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki Kamışlı'dan Nusaybin'e uzun namlulu silahlarla ateş açıldığı, mermilerin gazetecilerin bulunduğu binaya isabet etmesi sonucu Anadolu Ajansı muhabirleri Ömer Yasin Ergin ile Ahmet Kaplan'ın sıçrayan cam kırıkları dolayısıyla hafif şekilde yaralandığı anımsatıldı.

Ergin ve Kaplan'a geçmiş olsun dileğinde bulunulan paylaşımda, "Basın mensuplarına yapılan hain saldırıyı şiddetle kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA