Medya-İş'ten "Evde kal haber olma" çağrısı Açıklaması Medya İşçileri Sendikası (Medya-İş), basın çalışanlarının görevi başında olduğunu belirterek, vatandaşlara "Evde kal haber olma" çağrısında bulundu.

Medya İşçileri Sendikası (Medya-İş), basın çalışanlarının görevi başında olduğunu belirterek, vatandaşlara "Evde kal haber olma" çağrısında bulundu.

Medya-İş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konusundaki gelişmeleri takip ederek, kamuoyuna duyuran medya mensuplarına ilişkin "EvdeKalHaberOlma" etiketiyle bir video hazırladı.

Basın çalışanlarının hep görev başında olduğu, her türlü şart altında mesleklerinin gereğini yaptığı ve yapmaya devam ettiği vurgulanan videoda, şunlar kaydedildi:

"Halkın haber alma hakkı ve özgürlüğü için mesai kavramı gözetmeyen fedakar basın emekçileri bugünlerde yine dışarıda çalışmaya devam ediyor. Siz evde kalın, haberi onlardan alın ama haber olmayın."

Videoda, koronavirüs tebdirlerinden basın toplantılarına kadar birçok olayı haberleştiren muhabir, foto muhabiri ve kameramanların görüntülerine de yer verildi.

Kaynak: AA