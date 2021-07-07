Medya-İş, Niğde'de AA'nın fotoğraflarından oluşan "Direnen Filistin" konulu sergi açtı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Medya-İş, Niğde'de AA'nın fotoğraflarından oluşan "Direnen Filistin" konulu sergi açtı

Medya-İş, Niğde'de AA'nın fotoğraflarından oluşan 'Direnen Filistin' konulu sergi açtı
Anadolu Ajansı / Hamza Tav - Haberler | Güncel

Medya-İş Sendikası tarafından Niğde'de, Anadolu Ajansı (AA) fotoğraflarından oluşan "Direnen Filistin" konulu sergi izlenime sunuldu.

Medya-İş Sendikası tarafından Niğde'de, Anadolu Ajansı (AA) fotoğraflarından oluşan "Direnen Filistin" konulu sergi izlenime sunuldu.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Yeni Çarşı Şadırvan Parkı içerisindeki serginin açılışında yaptığı konuşmada, Filistin'de yaşanan zulme tüm dünyanın gözlerini kapamış durumda olduğunu söyledi.

İsrail'in Filistin'e ve Filistin halkına yaptığı insanlık dışı zulme bazı İslam ülkelerinin de seslerini çıkartmadıklarına dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:

"Filistin halkının, yıllardır inançlarını korumak uğruna verdikleri mücadeleyi ve yaşadıkları zulmü Türkiye olarak çok iyi biliyoruz. Tüm dünya bu yaşananlara gözlerini kapattıkları gibi bazı güçler tarafından bu yaşananların medyada yer bulmasının engellenmesi isteniyor. İşte bu bakımdan bu sergi önemli ve anlamlı. Bugün bu sergiye ev sahipliği yapmaktan dolayı çok mutluluk duyuyorum. Gazeteciler olmasaydı katil İsrail devletinin Filistin'de yaşattığı zulmü dünya göremeyecekti. Bu zulme karşı taşla, sapanla mücadele eden bir halk var. Yine bakıyoruz yanlarında mazlumun yanında olan, 'aman' dileyene koşan Türk milleti var."

Medya-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Sefa Özdemir de "Asıl amacımız İsrail'in Filistin halkına yaptığı bütün zulme rağmen orada yaşanan direnişi göstermektir. Özgürlüklerinden ve inançlarından asla taviz vermeyen Filistinlilerin yanlarında olduğumuzu dün gösteriyorduk bugün de ve yarın da göstermeye devam edeceğiz. Başta Anadolu Ajansı olmak üzere Türkiye'den o bölgeye giden basın mensupları bu zulmü ortaya koymaya çalışıyor. İsrail orada Filistinlilerin yanı sıra sağlıkçılara ve gazetecilere de saldırıyor." diye konuştu.

Niğde Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Alpaslan Düzgün de İsrail'in savunmasız Filistin halkına uyguladığı şiddeti kınadıklarını belirtti.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından davetliler sergiyi gezdi. Sergi, 2 gün açık kalacak.

Açılışa, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar da katıldı.

Medya-İş, Niğde'de AA'nın fotoğraflarından oluşan 'Direnen Filistin' konulu sergi açtı
Medya-İş, Niğde'de AA'nın fotoğraflarından oluşan 'Direnen Filistin' konulu sergi açtı
Medya-İş, Niğde'de AA'nın fotoğraflarından oluşan 'Direnen Filistin' konulu sergi açtı
Medya-İş, Niğde'de AA'nın fotoğraflarından oluşan 'Direnen Filistin' konulu sergi açtı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Tav

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Meral Akşener Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli
Magazin Tarkan Ahmet Kaya Şeyma Subaşı Mahsun Kırmızıgül
Spor Erol Bulut Salih Uçan Sergen Yalçın Abdullah Avcı Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Medya-İş, Niğde'de AA'nın fotoğraflarından oluşan "Direnen Filistin" konulu sergi açtı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 12:37:16. #1.16#

title