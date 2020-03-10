Medya alanında EÜ İletişim Fakültesi'nden iki önemli sempozyum Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Döneminde iletişim ve medya alanında önemli iki sempozyuma ev sahipliği yapacak.

Hem uluslararası hem de ülkemizde iletişim, dijitalleşme ve medya alanında akademisyenlerin, uygulamacıların ve sektörde karar alıcıların bir araya geleceği "II. Gelenekselden Dijitale Uluslararası Medya Araştırmaları Sempozyumu (IMS2020)" 28-29 Mayıs 2020 tarihlerinde EÜ İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek. "Dijital Transformasyon, Gelecek Tasarımı ve Medya" ana başlığında düzenlenecek sempozyumda farklı ülkelerden katılan iletişim akademisyenlerinin, alan araştırmacılarının ve sektör temsilcileri ile birlikte sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek dijitalleşen dünya ve medyaya ilişkin konuları değerlendirebilecekleri akademik bir ortamın yaratılması amaçlanıyor.

Başkanlığını İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilek Takımcı'nın yapacağı sempozyumda, "Medyada Dijital Transformasyon ve Gelecek Tasarımı, Dijital Medya ve Marka İletişimi, Dijital Medya ve Yaratıcılık, Dijital Medya Okuryazarlığı, Yeni Medya ve Öteki, Yeni Medya ve Etik, Dijital Kitlesel Yayıncılık, Ağ Toplumu ve Endüstri 4.0, Dijital Anlatılar: Transmedya ve Metinlerarasılık, Yeni Nesil Gazetecilik, Dijital İçerik Üretimi/ Üreticileri, Yeni Medya ve Yasal Düzenlemeler" konu başlıklarında sunumlar yapılacak.

Türkiye'de Halkla İlişkiler mesleğinin kurucusu ve hocası Prof. Dr. Alâeddin Asna anısına düzenlenen sempozyumlar dizisinin dördüncüsü Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde gerçekleştirilecek.Prof. Dr. Alâeddin Asna anısına "Yeni Zamanlar ve Halkla İlişkiler Sempozyumu" 29- 30 Nisan 2020 tarihlerinde EÜ İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenecek. Mesleki eğitimi geliştirmeyi, iş dünyasıyla üniversiteyi yakınlaştırmayı amaçlayan "Yeni Zamanlar ve Halkla İlişkiler" konulu sempozyumda "İletişim Eğitiminin Geleceği" tartışılacak.

Kaynak: Bültenler