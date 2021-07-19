Medya Akademisi Eğitimleri Sona Erdi

Medya Akademisi Eğitimleri Sona Erdi Üniversitemiz ve Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) iş birliği ile düzenlenen Medya Akademisi eğitimleri sona erdi.

Medya Akademisi Eğitimleri Sona Erdi Üniversitemiz ve Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) iş birliği ile düzenlenen Medya Akademisi eğitimleri sona erdi.

Moderatörlüğünü Sercan Türkyılmaz'ın yaptığı medya akademisine TRT Haber Müdürü Gülabi Eryaman ve Burak Öztürk konuk olarak katıldı.

Var Olan Her Şey Haberdir

Gülabi Eryaman 'Televizyon Haberciliği' konulu eğitiminde, televizyon haberciliğinin günümüzde etkin olarak kullanılan insanların her alandan haberdar olmak istediği konular için takip ettikleri bir mecra olduğunu belirterek "Var olan her şey haberdir. Dün bilmediğimiz ama bugün öğrendiğimiz, insanların hakkında konuşacakları, okuyucunun okumak, izleyicinin izlemek istediği ve ona ilginç gelen her şey haberdir. " dedi. Teknolojiden önceki dönemlerde insanların haber alma yöntemleri hakkında bilgi veren Gülabi Eryaman, İlk televizyon haberciliğinin İngiltere'de 1930'lu yıllarda bizde ise 1950'lerde İstanbul Teknik Üniversitesi'nin kurduğu televizyonla başladığını belirtti.

Televizyon Haberciliği Etkin ve Gündem Belirliyor

Televizyon haberciliğinin yaş, cinsiyet gözetmeksizin her kesimden insanın rahatlıkla ulaştığı ve kendi insiyatifleri ile istedikleri haberi tercih edebilecekleri bir mecra olduğunu belirten Gülabi Eryaman, "Bugün Türkiye'de ve dünyada çok sayıda haber kanalı var. Bunların işi haber yapmak, insanları durumlardan haberdar ederek bilgilendirmek. Bu yönüyle televizyon haberciliği halen etkin, gündem belirliyor ve kendi gücünü koruyor. Televizyon haberciliği takipçi sayısı ve güvenirliği en üst düzeylerde olan mecra" dedi.

Televizyon Haberciliği Net, Anlaşılır ve Kontrol Edilebilir Bir Mecra

Televizyon haberciliğinin net, anlaşılır ve kontrol edilebilir bir mecra olduğunu söyleyen Gülabi Eryaman, haberin hazırlık sürecinden, yapılışı ve izleyiciye sunulmasına kadar olan süreci paylaşarak "Televizyon haberciliğinin kontrol aşamalarının çok fazla olduğunu ve bunlardan sonra izleyiciye aktarıldığını görüyoruz. Buda televizyon haberciliğinin güvenirliğini ve saygınlığını arttırmaktadır. " dedi.

Haberler Kısa ve Objektif Olmalı

Haberin konusu ile ilgili detaylı bir araştırma yapılması gerektiğini belirten Gülabi Eryaman, "Televizyon haberciliğinde esas olan görüntü kalitesi ve sestir. Sesin mutlaka temiz ve net olması lazım ve aynı zamanda haber dilinin günlük konuşma diline yakın olması gerekir. Yaptığınız haberin dili ne kadar sadeyse haber o derece anlaşılır olur. Haberler kısa ve objektif olmalıdır. Bilgiler sadeleştirerek metne aktarılmalı teknik terimlerden mümkünce kaçınılmalı. Muhabirin kendi görüşünü, fikrini, ideolojisini habere yansıtmaması gerekiyor. Ayrıca muhabir ses tonu ve anlatımına dikkat etmeli, ortama uygun olmalı ve tekrar kelimelerden kaçınmalı. " dedi.

Kamuoyu araştırmasına göre medya ve televizyon haberlerinin güvenirlik oranlarını paylaşan Gülabi Eryaman, "Pandemi sürecinde gördük ki insanlar televizyon haberlerini takip ettiler. Televizyon haberciliğinin yüzde yetmiş dokuz olarak güvenirliği kanıtlanmış durumda. Televizyon haberciliği güncelliğini ve güvenirliğini koruyacak çünkü sosyal medyadaki manipülasyon ve dezerformasyon üst seviyede. Bütün haber kuruluşları kendi sitelerini ve sosyal medya hesaplarını oluşturdular. Kendi haberlerini sosyal medya hesaplarından paylaşıyorlar. İnsanlar televizyona ulaşmazsa bile bu ana akım medyanın sosyal medya hesaplarını ve web sitelerine bakarak haberleri takip ediyor. " dedi.

Gülabi Eryaman, gençlere ikinci bir dil öğrenmeleri, üniversite dışında ek dersler ile kendilerini geliştirmeleri, farklı haber mecralarını takip etmeleri ve dijital medyayı öğrenmeleri tavsiyesinde bulunarak eğitimini sonlandırdı.

Basın Danışmanı İletişim ile İlgili Her Alanla İlgilenir

Eyüpsultan Belediyesi Basın Danışmanı Burak Öztürk 'Basın Danışmanlığı' konulu eğitiminde iş tanımını anlatarak başladı ve basın danışmanının iletişim ile ilgili her alanda ilgilendiğini söyleyerek rutin işleyiş hakkında bilgi verdi.

Özel günlerde çeşitli etkinlikler düzenlendiğini ve belediyenin sosyal medya hesaplarında mesajlar yayınlandığını belirten Burak Öztürk, belediyenin haberler kaynakları, haberlerin hazırlanışları hakkında bilgi vererek haberlerin ajanslara ve basın kuruluşlarına servis edildiğini söyledi.

Basın Danışmanlığında En Önemli Nokta Kriz Yönetebilmek

Basın mensuplarının iletişim bilgilerinin güncel tutulması gerektiğine vurgu yapan Burak Öztürk, "Basın danışmanı, basın ve temsil ettiği kurum arasında bağ görevi görüyor. Bu sebeple basın mensupları ile kurulan iletişim oldukça önemli Ayrıca yerel yönetimlerde bazen krize dönüşebilecek durumlar gelişebiliyor. Bu anlamda basın danışmanlığında en önemli noktan kriz yönetebilmek. " dedi.

Yerel yönetimlerde gazetecilik konuları hakkında bilgi veren Burak Öztürk, basın alanındaki her iş kolunun oldukça yoğun olduğunu bu sebeple de fedakarca ve severek çalışmak gerektiğini, bazı durumlarda düzenlenen etkinlikler dolayısıyla özel günlerde de çalışıldığını söyledi. Belediyenin sosyal medya hesaplarında dil kullanımı hakkında bilgi veren Burak Öztürk, sosyal medyada yapılan paylaşımların içeriği ve etkin olarak kullanımını ele aldı.

İşi Severek Yapmak Önemli

Basın danışmanlığında her kimin basın danışmanlığı yapılıyorsa o kişi ile yakın temas halinde olunması gerektiğini ifade eden Burak Öztürk, tecrübeli bir ekip ile aktif, konuya hakim ve risk alarak çalışılması gerektiğini belirti. Burak Öztürk, "Bizim işimiz bilen için kolay, bilmeyen içinse zor, işi sevmeyen içinse çok daha zor bir iş. Belediyede ya da farklı bir kuruluştada olsan eğer gazeteciysen gecen gündüzün olmuyor ama eğer iş severek yapılıyorsa zorlukların bir önemi kalmıyor. " dedi.

Kaynak: Habermetre