Medvedev Erdoğan'ın Yemin Törenine Katılacak

Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek yemin töreninde Rus heyetinin başında olacak.

Rusya Hükümeti Basın Servisi'nden yapılan açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatı üzerine 9 Temmuz'da Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Temmuz'da düzenlenecek yemin törenine katılmak üzere Türkiye'yi ziyaret edecek" denildi. - Moskova