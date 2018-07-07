Medvedev Erdoğan'ın Yemin Törenine Katılacak

Medvedev Erdoğan'ın Yemin Törenine Katılacak

Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek yemin töreninde Rus heyetinin başında olacak.

Medvedev Erdoğan'ın Yemin Törenine Katılacak

Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek yemin töreninde Rus heyetinin başında olacak. 

Rusya Hükümeti Basın Servisi'nden yapılan açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatı üzerine 9 Temmuz'da Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Temmuz'da düzenlenecek yemin törenine katılmak üzere Türkiye'yi ziyaret edecek" denildi. - Moskova

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