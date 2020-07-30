Medusa mozaiği bayramda ziyaretçilerini bekliyor
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Medusa mozaiği bayramda ziyaretçilerini bekliyor

BURDUR'un Gölhisar ilçesindeki Kibyra Antik Kenti kazıları sırasında ortaya çıkarılan Medusa mozaiği, Kurban Bayramı'nda ziyarete açık olacak.

Medusa mozaiği bayramda ziyaretçilerini bekliyor
30.07.2020 08:10 | Son Güncelleme: 30.07.2020 08:13

BURDUR'un Gölhisar ilçesindeki Kibyra Antik Kenti kazıları sırasında ortaya çıkarılan Medusa mozaiği, Kurban Bayramı'nda ziyarete açık olacak. Kazı Başkanı Doç. Dr. Şükrü Özüdoğru, "Ziyaretçilerimiz rahatlıkla gelip, bu eşsiz mozaiği yerinde orijinal haliyle görebilirler" dedi.

UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde yer alan Kibyra Antik Kenti'ndeki Medusa mozaiği, pandemi süreci sonrasında normalleşme adımlarının atılmaya başlanmasıyla ziyarete açıldı. Mozaik, Kurban Bayramı süresince de ziyarete açık olacak. Kibyra Antik Kenti Kazı Başkanı Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Şükrü Özüdoğru, 2020 yılı kazı döneminin Medusa mozaiğinin ziyarete açılmasıyla başladığını belirtti. Özüdoğru, Medusa mozaiğinin özellikle yapılış tekniğiyle renkli mermer parçalardan 'Opus Sectila' denilen bir yöntemle oluşturulduğunu ve dünyada bu özelliğiyle tek olma özelliği taşıdığını vurguladı.

Özüdoğru, "Kibyra biraz bununla ünlenmişti. Doğal olarak henüz yapının restorasyon projeleri devam ettiği için, iklim şartları nedeniyle Medusa'yı yıl boyu sergilemek gibi bir imkanımız yok. Onun için Medusa mozaiği genellikle yaz aylarında ziyarete açık. Bu eşsiz mozaiği görmeye, ziyaretçilerimiz pandemi döneminde ara verilmişti ama şu an 1 Haziran'dan itibaren kent ziyarete açıldı ve ziyaretçilerimiz rahatlıkla gelip, yerinde orijinal haliyle görebilirler" dedi.'İNANÇSAL BİR MOTİF'Medusa'nın antik dönemde özellikle koruyucu bir kimlik olarak nekropollerde (mezarlık yapıları) ve ayrıca önemli kamu yapılarında dekoratif ve koruma amaçlı kullanılan bir motif olduğunu aktaran Doç. Dr. Şükrü Özüdoğru, "Bu yönüyle biraz bugünün nazar inancını, nazar boncuğunu anımsatıyor. Malum hikayesinde kötü niyetli kişileri taşa çevirdiğine inanılan bir mitolojik figür Medusa, bu yönüyle de önemli" diye konuştu.'KİBYRA ODEON'U 4 İŞLEVLİ'Kibyra'daki Medusa'nın kentin en önemli yapısının içerisinde bulunduğu kaydeden Doç. Dr. Özüdoğru, şunları söyledi:

"Odeon' denilen müzik, konser salonu olarak çevirebileceğimiz bir yapı bu ama Kibyra Odeon'u 4 işlevli. Sadece konser salonu değil aynı zamanda kışlık bir tiyatro, aynı zamanda 25- 30 kentin uluslararası yargı merkezi diyebiliriz Kibyra için. Roma İmparatorluğu döneminde o mahkemelerin yapıldığı bir bina. Kış şartlarında açık tiyatro kullanılamadığı için, kentin yaklaşık 8- 9 bin izleyici kapasiteye sahip açık tiyatrosu kullanılamadığı için kış aylarında antik dönemde de tiyatral faaliyetler bu yapıda yapılıyor. Bu özelliğiyle Kibyra Odeon'u şu an ülkemizdeki antik dönemde üzeri çatı örtüsüyle kapatılmış en büyük yapı özelliğini taşıyor. Bu yönüyle de ayrıca önemli."


Kaynak: DHA

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