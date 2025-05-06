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Medusa Darbesi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Medusa Darbesi filmi ne zaman, nerede çekildi?

Medusa Darbesi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Medusa Darbesi filmi ne zaman, nerede çekildi?
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Medusa Darbesi filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Medusa Darbesi konusu, özeti ve Medusa Darbesi oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Medusa Darbesi filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Medusa Darbesi filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Medusa Darbesi filmini izleyecek olanların merak ettiği Medusa Darbesi konusu nedir, Medusa Darbesi oyuncuları kimler ve Medusa Darbesi özeti gibi konuları inceliyoruz.

MEDUSA DARBESİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Hala bellek kaybının etkisinde olan Bourne, şiddet dolu geçmişini geride bırakarak kız arkadaşı Marie ile huzurlu bir hayat yaşamaya başlamıştır. Fakat planları bir gün kendisine yapılan bir suikast girişimden ucu ucuna kurtulması ile paramparça olur. Şimdi bilinmeyen düşmanı tarafıdan izlenen Bourne hem kolay bir hedef olmadığını hem de becerileri, kararlılığı ve çevikliğiyle hafife alınmayacağını kanıtlamak zorundadır.

MEDUSA DARBESİ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Gösterime giriş tarihi : 23 Temmuz 2004 (ABD)

Yönetmen : Paul Greengrass

Oyuncular : Matt Damon, Franka Potente, Brian Cox, Julia Stiles, Karl Urban

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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