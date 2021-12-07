AKDENİZ, MERSİN (Habermetre) - Mediterranean Geoscience Union (MedGU) Toplantısı İTÜ'de Yapıldı Akdeniz ülkelerinin bilim insanlarını bir araya getiren yer bilimleri topluluğu Mediterranean Geoscience Union'ın (MedGU) ilk toplantısı 25-28 Kasım tarihlerinde İstanbul Teknik Üniversitesi, Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde yapıldı.

İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü'nden öğretim üyemiz Prof. Dr. Attila Çiner'in başkanlığını üstlendiği Mediterranean Geoscience Union'ın (www. medgu. org) ilk toplantısına 65 ülkeden 200'den fazla bilim insanı ile 250 kadar online katılımcı büyük ilgi gösterdi.

Akdeniz Yer Bilimleri Birliği'nin kurucusu Springer Yayınevi'nden Dr. Nabil Khelifi'nin açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda Akdeniz havzası ve civarındaki ülkelerin yer bilimlerine dair çeşitli konular derinlemesine tartışıldı.

Sunulan bildirilerden seçilen makalelerin toplantının resmi yayın organı olması kararlaştırılan ve baş editörlüğünü Prof. Dr. Attila Çiner'in yürüttüğü Springer Nature'ın dergisi olan Mediterranean Geoscience Reviews'da yayımlanması bekleniyor.

Her sene değişik bir Akdeniz ülkesinde yapılacak olan toplantı için 2022 yılında Fas'ın Marakeş şehri seçildi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet