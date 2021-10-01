Medipol ve Esenler Belediyesi iş birliğiyle online gebe eğitimleri başladı

ESENLER, İSTANBUL (AA) - Medipol Üniversitesi Esenler Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Buket Yeşilbaş, "Anne ve bebek için güncel ve doğru verebileceğimiz her bilgi geleceğimizin sağlıklı ve gelişmiş toplumuna bir yatırımdır." dedi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Medipol Üniversitesi Esenler Hastanesi ve Esenler Belediyesi anne adaylarının sağlıklı gebelik geçirmesi amacıyla gebe eğitim programını hayata geçirdi.

4 Eylül'de başlayan ücretsiz online gebelik eğitimleri her cumartesi günü saat 12: 00-16: 00 saatleri arasında gerçekleşiyor. Alanında uzman bir ekip tarafından hazırlanan program sadece gebelikle ilgilenen ebe, hemşire, fizyoterapist, psikiyatrist, diyetisyen, eğitim gelişim hemşiresi; gebe danışmanı tarafından anne adaylarının hizmetine sunuluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Medipol Üniversitesi Esenler Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Buket Yeşilbaş, "Esenler Belediyesi'nin 'Esen Bebe' projesi kapsamında Medipol Esenler Üniversitesi Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri olarak 'Anne Oluyorum' başlıklı bir program tasarladık. Belediye ve hastanenin iş birliğiyle 4 Eylül'de başlayan online eğitim programımız her cumartesi günü saat 12: 00 ila 16: 00 arasında gerçekleşiyor. Eğitimlerimiz, gebeliğinin 26'ıncı haftası ve sonrasını yaşayan anne adaylarımızı kapsıyor. Gebe, baba adayı ve aile üyelerine yönelik eğitimler, gebelik, doğum, lohusalık ve ebeveynliğe hazırlık gibi konulara odaklanıyor." ifadelerini kullandı.

Medipol Esenler Üniversite Hastanesi'nin kadın doğum konusundaki uzmanlığıyla anne adaylarının ilk tercihi olduğunu dile getiren Yeşilbaş, "Hastanemize başvuran anne adaylarımız 2018 yılından bu yana aktif olarak yürüttüğümüz "Gebe Bilgilendirme Eğitimine" katılabiliyor. Medipol Üniversitesi Esenler Hastanesi gebe eğitimlerinin yanı sıra ' Bebek Dostu Hastane' olarak nesillerin anne sütü ile sağlıklı beslenmesini ve gelişiminin sağlanmasını destekliyor. Konusunda yetkin ve deneyimli kadromuzla verdiğimiz sağlık hizmeti ve eğitimlerimizi daha çok anneye ulaştırabilecek olmamız bizi çok heyecanlandırıyor." açıklamasında bulundu.

Dünyada ve ülkemizde gebe eğitimine verilen önem her geçen gün arttığını ifade eden Yeşilbaş, "Anne ve bebek sağlığı, toplumların sağlık düzeyini belirleyen en önemli göstergeler arasında yer almaktadır. Anne ve bebek için güncel ve doğru verebileceğimiz her bilgi geleceğimizin sağlıklı ve gelişmiş toplumuna bir yatırımdır. Sağlıklı ve bilinçli geleceğe doğru sağlık profesyonelleri olarak bu süreçte aktif rol alıyor olmak emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım ve benim için büyük bir gurur ve mutluluktur. Tüm anne adaylarımızı eğitimlerimize katılımlarını bekliyoruz." değerlendirmesini yaptı.