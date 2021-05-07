Medipol, patent artışında ikinci sıraya yerleşti
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Medipol, patent artışında ikinci sıraya yerleşti

Medipol, patent artışında ikinci sıraya yerleşti
Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Güncel

İstanbul Medipol Üniversitesi, hem patent başvurularında en yüksek artışı gerçekleştiren hem de patent portföyünü en yüksek şekilde büyüten ikinci üniversite oldu.

İstanbul Medipol Üniversitesi, hem patent başvurularında en yüksek artışı gerçekleştiren hem de patent portföyünü en yüksek şekilde büyüten ikinci üniversite oldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin teknoloji geliştirme ve ticarileştirme yetkinliklerini patent verisi ile sunmak ve patent ekosisteminin gelişimini görünür kılmak amacıyla Patent Effect tarafından hazırlanan "Türkiye'nin Patent Raporu 2020" sonuçları açıklandı.

İstanbul Medipol Üniversitesi, inovasyon performanslarının ölçümlenmesi ve izlenmesinde önemli bir parametre olan raporun farklı kategorilerinde en üst sıralarda yer alarak önemli başarıya imza attı.

Dünyada bu alanda yapılmış sayılı çalışmalardan biri olan raporun sonuçlarına göre, Medipol, 42 başvuru ile 2019-2020 arasında yayınlanan patent/faydalı model başvurularında en yüksek artışı gerçekleştiren ikinci üniversite oldu. Medipol, geçen yıla oranla patent portföyünü ise yüzde 64 büyüterek bu alanda da ikinci sırada yer aldı.

Geçen yıl kuruluşunun 10. senesini tamamlayan İstanbul Medipol Üniversitesi, 37 patentle medikal teknolojiler, 21 patentle telekomünikasyon, 4 patentle siber güvenlik alanlarında da ikinciliğe yerleşti. Medipol, patent başvurusunda ise bir önceki yıla göre yüzde 133'lük bir artış sağlayarak ilk 5'te yer aldı.

"Patentini aldığımız buluşlarımızın endüstride kullanılması için yoğun çalışmalar yürütüyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Medipol Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ömer Ceran, Teknoloji Transfer Ofisi bünyesinde bilimsel araştırmalarda ortaya çıkan buluşların patentlenmesi konusunda titiz çalışma yürüttüklerini belirtti.

Akademisyenlerin daha fazla ve daha etkin şekilde bilimsel araştırma yapması için ciddi destekler sağladıklarının aktaran Ceran, 130'dan fazla bilimsel araştırma projesinin TÜBİTAK tarafından desteklendiğini bildirdi.

Ceran, üniversitelerde üretilen bilgi ve teknolojinin milli sanayiye transfer edilmesinin hayati öneme sahip olduğunu ifade ederek, "Salgın döneminde sağlık teknolojilerinde yerli sanayinin hayati öneme sahip olduğunu bir kere daha gördük. Patentini aldığımız buluşlarımızın endüstride kullanılması için yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Özellikle sağlık ve haberleşme alanındaki patentlerimiz, yerli sanayimizin gelişmesine olumlu katkılar sunacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

443 tescil başvurusu yapıldı

İstanbul Medipol Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi bünyesinde yer alan Fikri Mülkiyet Hakları ve Lisanslama Birimi, üniversite öğretim elemanları, öğrencileri, stajyerleri ve çalışanların ortaya çıkardıkları buluşların hak sahipliği sürecini yürütüyor.

Bilim ve teknoloji üretiminde kalıcı üstünlükler kazanılmasına ve üretilen teknolojinin gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda sanayi ve topluma ulaştırılmasına destek olan Teknoloji Transfer Ofisi, 443 fikri ve sınai mülkiyet tescil başvurusu yaptı.

Yapılan başvuruların 205'i patent, 105'i tasarım, 74'ü uluslararası patent ve 32'si faydalı model kapsamında yer aldı. Ayrıca 14 Avrupa Patenti, 12 Amerika Patenti başvurusu gerçekleştiren Medipol TTO, tescil süreçleri devam eden başvurularından 106'sını ulusal, 1 tanesini ise uluslararası tescilleyerek belgeledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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