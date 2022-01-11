Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, "Flurona"yı değerlendirdi Açıklaması

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü'nden Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, "Bu yeni virüs (Flurona), hem Kovid-19 hem de gripte görülen öksürük, mide bulantısı, tat ve koku kaybı, boğaz kuruluğu, burun akıntısı, ateş ve baş ağrısı gibi belirtiler gösterebiliyor." ifadelerini kullandı.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Akkoyunlu, Flurona'nın, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından henüz onaylanmış ve tanınmış olmadığını belirtti.

Kovid-19'un immün sistemini aşırı çalıştırıp vücuda zarar verirken, ikincil enfeksiyonlara da yol açabildiğini aktaran Akkoyunlu,"Bu gerçekten tehlikeli bir durum olabilir. Bu dönemlerde çok dikkat etmek ve her ikisinden de korunmak gerekiyor. Günlerce ateşin sürdüğü, bazen haftalarca öksürüğün, nefes darlığının devam ettiği ikinci bakteri enfeksiyonların, zatürrenin, bulaşanın eklendiği bir tabloya neden oluyor. Solunum yolu açısından risk altındakiler korona olabilir. Kovid-19'un yanında influenza etkeni olan grip olma ihtimali de var. Solunum yolu ile bulaşan enfeksiyon varsa diğer solunum yoluyla bulaşan enfeksiyonların da var olma riski bulunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye'de ciddi bir grip salgını var"

Türkiye'de ciddi bir influenza grip salgını olduğu belirten Akkoyunlu, şunları kaydetti;

"Hem korona hem influenza çok ağır geçiyor ve semptomları da birbirine oldukça fazla benzemeye başladı. Bunun da altyapısında muhtemelen Kovid-19-influenza birlikteliğini görebilme riskinden kaynaklanan bir durum var. Grip ve Kovid-19 solunum yolu ile bulaşıyor olsa da ortaya çıkan hastalık birbirinden çok farklı. Kovid-19, immün sistemi çok aşırı bir şekilde çalıştırarak çok saldırgan olmasına ve vücuda zarar vermesine neden oluyor. Influenza, yani grip tam tersine savunma sistemini baskılayarak diğer enfeksiyonlara açık hale getiriyor."

Kovid-19'un Omicron varyantı üzerine bir yenisinin daha eklendiğini bildiren Akkoyunlu, "İlk olarak İsrail'de görülen hem koronavirüs hem de flu dediğimiz gribin nadir bileşimi 'Flurona' paniği giderek büyüyor. ABD, İsrail, Brezilya, Filipinler, Macaristan ve şimdi İngiltere'de vakaların arttığı açıklandı. Bu yeni virüs, hem Kovid-19 hem de gripte görülen öksürük, mide bulantısı, tat ve koku kaybı, boğaz kuruluğu, burun akıntısı, ateş ve baş ağrısı gibi belirtiler gösterebiliyor." ifadelerini kullandı.

Dünyada henüz yayılmaya başlasa da Flurona vakalarının, sağlık konusunda ciddi tehdit oluşturduğunu aktaran Akkoyunlu, yeni varyantlar göz önüne alındığında maske, hijyen ve sosyal mesafenin önemine işaret etti.

AA / Abdulselam Durdak - Son Dakika Haberleri

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