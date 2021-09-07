Medipol, Kovid-19 enfeksiyonunu evde tedavi hizmetlerine ekledi
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Medipol, Kovid-19 enfeksiyonunu evde tedavi hizmetlerine ekledi

Medipol, Kovid-19 enfeksiyonunu evde tedavi hizmetlerine ekledi
Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Güncel

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Evde Bakım Hizmetleri Sorumlusu Nadire Karahan, "Medipol ailesi olarak 18 farklı branşta uzman hekim kadromuz ve tüm sağlık çalışanlarımız ile hastaneye gelemeyen evde bakılması gereken hastalarımızı yerinde tedavi ediyoruz.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Evde Bakım Hizmetleri Sorumlusu Nadire Karahan, "Medipol ailesi olarak 18 farklı branşta uzman hekim kadromuz ve tüm sağlık çalışanlarımız ile hastaneye gelemeyen evde bakılması gereken hastalarımızı yerinde tedavi ediyoruz. Evde tedavi hizmetlerine salgın sürecinde Kovid-19 enfeksiyonunu da ekledik." ifadelerini kullandı.

Karahan evde sağlık ve bakım hizmetlerine ilişkin yaptığı açıklamada, evde bakım hizmetleri sayesinde PCR, antikor veya diğer tıbbi testlerini hasta evden çıkmadan yerinde gerçekleştirebildiklerini belirterek, test yapılmasının ardından koronavirüs tanısı alan kişilerin toplumdan izole olarak tedavisini evde almasının virüsün yayılmasını önlemek adına büyük önem taşıdığını belirtti.

Sağlık hizmeti kaynaklarını bilmenin ve doğru kullanmanın iyileşme sürecini hızlandırarak hayat kurtardığını ifade eden Karahan, "Medipol ailesi olarak 18 farklı branşta uzman hekim kadromuz ve tüm sağlık çalışanlarımız ile hastaneye gelemeyen evde bakılması gereken hastalarımızı yerinde tedavi ediyoruz. Evde tedavi hizmetlerine salgın sürecinde Kovid-19 enfeksiyonunu da ekledik. Sağlık çalışanları ve hastayı evde buluşturan bu sistem, sağlık hizmetine ihtiyacı olan bireylerin muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyonlarının evinde ve aile ortamında verilmesini sağlıyor. Bu kişilere ve aile bireylerine sosyal ve psikolojik destek hizmetleri bir bütün olarak birlikte veriliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Psikoterapi ve fizik tedavi ekipleri kapıya geliyor

Karahan, evde bakım gerektirecek hastalık süreçlerine değinerek, şunları kaydetti:

"Yaşlı bireylere, yoğun bakım sonrası bakıma ihtiyaç duyan hastalar, KOAH gibi solunum sistemi ve onkoloji hastaları, ileri derecedeki kas hastaları, nörolojik hastalıkları olan bireyler ve kronik hastalığı olan kişilere evde sağlık hizmeti veriyoruz. Bunun yanı sıra hastanede gördüğü tedavi veya ameliyatı sonrasında taburcu edilen ve idame tedavisinin evde sağlanması gereken hastalar, enjeksiyon yapılarak tedavisi devam eden, kaza geçirmiş olup kısa veya uzun süreli hemşirelik hizmetlerine gereksinimi duyan hastalara da bu hizmeti götürüyoruz.

Ayrıca yara bakım gereksinimi olan, katater ihtiyacı olan, damar yolu açılarak serum takılacak olan hastalar, evde fizik tedavi, psikoterapi ihtiyacı olanlara da evinde yerinde sağlık hizmeti veriyoruz. Evde bakımda hastalarımız bizi çoğu zaman kızı, oğlu yani aileden biri olarak görüyor. O an keşke elimizde sihirli bir değnek olsa diye içimizden geçiriyoruz."

Başvuru gerçekleştirildikten sonra hemen harekete geçirdiklerini aktaran Karahan, evde bakım hizmeti için telefonla başvurulabileceğini, başvuru gerçekleştirildikten sonra alanında uzman sağlık ekipleri tarafından en kısa süre içinde ev ziyareti yapılıp bakım ve planlamaları oluşturduklarını bildirdi.

Karahan, talepler doğrultusunda günlük ve haftalık planlama oluşturduklarını anlatarak, "Her zaman olmamak kaydıyla evlerinde yalnız yaşayan hastalarımızda bulunuyor. Evde sağlık hizmetleri olarak kendilerine tedavi süresi boyunca gerekli tüm hizmetleri sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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