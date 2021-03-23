Medipol'e "Yılın Sağlık Turizmi Projesi" ödülü
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Medipol'e "Yılın Sağlık Turizmi Projesi" ödülü

23.03.2021 11:13 | Son Güncelleme: 23.03.2021 11:17
Medipol'e

Medipol Eğitim ve Sağlık Grubu, "Türkiye'nin Yükselen Değeri" projesi ile "Yılın Sağlık Turizmi Projesi" ödülüne layık görüldü.

Medipol Eğitim ve Sağlık Grubu, "Türkiye'nin Yükselen Değeri" projesi ile "Yılın Sağlık Turizmi Projesi" ödülüne layık görüldü.

Medipol'den yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının ağır seyri nedeniyle 2020'de gerçekleşemeyen Şehir Ödülleri, bu yıl düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılını kutlayan Ardahan'da gerçekleştirildi. Kovid-19 önlemleri kapsamında katılımcı sayıları ve tören süresi sınırlandırılan etkinliklere Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bilim ve Teknoloji Bakanlığı destek verdi.

Turizm sektörünün en güçlü lokomotiflerinden sağlık turizmi alanında ödül verilen törende, "Yılın Sağlık Turizmi Projesi" ödülü, Medipol Sağlık ve Eğitim Grubu'nu temsilen, Kurumsal İletişim Müdürü Serpil Çevik'e takdim edildi.

Ardahan Üniversitesi Aşık Şenlik Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Şehir Ödülleri kapsamında 28 ödül sahiplerine teslim edildi.

"Uluslararası Hasta Hizmetleri Departmanı, 30 dilde hizmet sunuyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Medipol Eğitim ve Sağlık Grubu Kurumsal Pazarlama ve Uluslararası Hasta Hizmetleri Koordinatörü Uygar Üstün, şunları kaydetti:

"Medipol Mega Üniversite Hastanesi, başta ABD ve Avrupa olmak üzere Balkan bölgesi, Rusya, Gürcistan, Azerbaycan ve diğer Türk Cumhuriyetler, Orta Doğu, Afrika ve Kuzey Avrupa olmak üzere yılda 115 ülkeden 25 binin üzerinde hastaya hizmet sunuyor. Azerbaycan, Gürcistan, Ukrayna, Cezayir, Kosova ve Özbekistan gibi birçok ülkede yer alan temsilcilik ofislerinin yanı sıra Sağlık Bakanlığı düzeyinde iş birlikleriyle Irak, Libya, Kosova, Ukrayna, Azerbaycan, Romanya, Bahreyn ve Makedonya'dan hasta kabul ediyor. Medipol Mega Üniversite Hastanesi Uluslararası Hasta Hizmetleri departmanı, 230 kişilik ekibi ile kesintisiz hizmet sunmaktadır. 30 dilde hizmet sunan Uluslararası Hasta Hizmetleri Departmanı, aynı zamanda hastaların kendilerini tedavi süresince en konforlu şekilde hissetmesi adına konaklama, transfer ve tercümanlık hizmetlerini de sunuyor."

Salgın ile sağlık sektöründe de online hizmete ihtiyacın arttığını vurgulayan Üstün, Medipol'ün "Doktorum Online" hizmeti ile yurt dışında yaşayan hastaların, seyahat öncesi hekimler ile görüntülü ve sesli görüşme imkanı sağladığını, tedavi sonrası süreçleri de düzenli bir şekilde sürdürdüğünü aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz

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