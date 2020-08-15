Medipol'den ücretsiz online gebe okulu başlıyor
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Medipol'den ücretsiz online gebe okulu başlıyor

Medipol Mega Üniversite Hastanesi, pandemi sürecinde anne baba adayları için online gebe okulu düzenliyor.

Medipol'den ücretsiz online gebe okulu başlıyor
15.08.2020 10:15 | Son Güncelleme: 15.08.2020 10:15

Medipol Mega Üniversite Hastanesi, pandemi sürecinde anne baba adayları için online gebe okulu düzenliyor.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, uzman hemşireler ve hekimlerin ücretsiz olarak vereceği online eğitim programı 18 Ağustos'ta başlayacak. Programda özellikle anne adaylarının ruhsal, fiziksel ve sosyal yönden doğuma ve doğum sonrasına bilinçli bir şekilde hazırlanması ve desteklenmesi hedefleniyor.

Eğitimle ilgili bilgi veren Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden Uzman Ebe Sabiha Çağlayan, "İki hafta sürecek eğitim programında, ebeveyn adaylarının gebelik, doğum ve sonrası, anne ve bebek bakımı, sağlıklı bir doğum süreci ve yenidoğan bakımı hakkında bilgilendirilecek." açıklamasını yaptı.

"Pandemide en büyük stresi gebeler yaşadı"

Doğuma hazırlık ekibi olarak pandemi nedeniyle Gebe Okulu'nu online yapmayı planladıklarını söyleyen Çağlayan, "Koronavirüs salgını döneminde gebeler yoğun stres altında kaldı. Hastaneye zorunlu olmadıkça gidemediler. Doğuma hazırlanmak için katıldıkları rahatlatıcı ve bilgilendirici eğitimleri alamadılar. Online ve ücretsiz olarak 18 Ağustos'ta başlayacak bu eğitim ile artık ebeveyn adayları bu süreçte yalnız olmayacak. Doğuma hazırlık programında yer alan eğitimler, Doğumhane Sorumlu Ebesi Elvin Ülker, Doğum Koçu/ Doğumhane Hemşiresi Merve Öztürk tarafından veriliyor. Ayrıca online eğitim sırasında Medipol Mega'da yer alan 22 Kadın Doğum ve Hastalıkları, 17 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları hekiminden her ay biri 'Uzmanına Sorun' bölümünde konuk olarak yer alıyor." ifadelerini kullandı.

"Doğum ve sonrasının her aşamasını konuşuyoruz"

Program içeriğinden bahseden Çağlayan, şunları aktardı:

"Katılacak kişileri daha önceden tanımak ve online ortamda güven ortamı sağlayabilmek adına kişilere 'Tanışma Anketi' gönderiliyor. Online programda tanışma-kursun amacı, doğum nedir, nasıl başlar, doğumun aşamaları, hastaneye ne zaman gidiliyor, doğuma yardımcı uygulamalar, normal doğum avantajları, doğumhaneleri tanıyalım, uzmana sorular, doğum başlıyor, doğumda sancıları hafifletelim, bebeğimi dinliyorum, yenidoğan bakımı, anne sütü, emzirme gibi konu başlıkları ele alınıyor. Ayrıca görsel gösteri ve uygulamalarla eğitim gerçekleştiriliyor. Eğitim sırasında katılımcılara ayaklarını uzatması, gözlerini kapatması istenerek ağrı yönetiminden bahsediliyor. Bebeğiyle konuşma süreci de anlatılıyor. Emzirme için kullanabileceği materyaller tanıtılarak, doğum ve doğum sonrasının her aşaması konuşuluyor."

Online eğitim programına 32 gebelik haftasını tamamlayan her gebenin katılabileceğini ifade eden Çağlayan, "Evden katılım olacağı için başka aile üyeleri de varsa onlarda evlerinden rahatlıkla katılabilir. Ayrıca, doğum yapmış, emzirme sürecinde olan anneler de kendilerini ilgilendiren yenidoğan bakımı ve emzirme programına katılabilir." açıklamasında bulundu.

Ücretsiz Online Gebe Okulu'na nasıl kayıt olunur

Katılımcıların bu programa nasıl kayıt olması gerektiğini anlatan Çağlayan, sözlerini şöyle tamamladı;

"Kayıt için 0212 460 73 91 numaralı telefonu arayarak gebe yetkilisi Emine Nisa Var ile irtibata geçebilirsiniz. Ayrıca bilgilerinizi nisa.var@medipol.com.tr mail adresine göndererek başvurabilirsiniz. Kayıtta ad-soyad, mail adresi ve telefon bilgileri alınıyor. Kişilerin mail adreslerine tanışma anketi gönderiliyor. Geri dönüş sağlayan ailemize takvim olarak program şifreleri gönderiliyor. Böylelikle kişilerin takvimlerinde program otomatik olarak yer alıyor. Her bir katılımcı 2 hafta boyunca toplamda 8 saatlik eğitime katılarak bu programı tamamlayabilir.

Kaynak: AA

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