Medipol'den "Kovid-19 nedeniyle gebelik muayenelerini ertelemeyin" uyarısı
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Medipol'den "Kovid-19 nedeniyle gebelik muayenelerini ertelemeyin" uyarısı

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kadın Doğum ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Huriye Ayşe Parlakgümüş, "Yüksek riskli gebeliği ve kronik hastalığı olan gebelerin muayenelerini ertelemesi sakıncalı olabilir.

Medipol'den
07.07.2020 10:31 | Son Güncelleme: 07.07.2020 10:31

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kadın Doğum ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Huriye Ayşe Parlakgümüş, "Yüksek riskli gebeliği ve kronik hastalığı olan gebelerin muayenelerini ertelemesi sakıncalı olabilir." uyarısında bulundu.

Parlakgümüş, Kovid-19 salgını nedeniyle rutin gebelik kontrollerini ertelemeyi düşünen anne adaylarına bazı tavsiyeleri içeren yazılı açıklama yaptı.

Yüksek riskli gebeliği ve kronik hastalığı olan gebelerin muayenelerini ertelemesinin sakıncalı olabileceğine dikkati çeken Parlakgümüş, hekimin bazı haftalarda muayenelerin yapılmasının zorunlu olabileceğine karar verebileceğini vurguladı.

Parlakgümüş, "Bu sebeple hastalıktan korkarak gebe randevularını iptal etmeyin. Tıbbi geçmişi göz önüne alındığında çoğu gebe COVID-19'a yakalansa dahi doğumdan önce iyileşebiliyor." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 pozitif olan kişilerle teması olan tüm kadınların yakından takip edilmesi gerektiğini anlatan Parlakgümüş, "Ateş, öksürük, solunum güçlüğü, boğaz ağrısı, kas ağrısı, kas ağrısı, burun akıntı, koku ve tat kaybı olursa aile hekimleri, hemşireleri veya onları takip eden kadın hastalıkları doktorlarına bildirmelidir. uyarısında bulundu.

"Gebelikte virüs anne karnına ulaşmıyor"

Prof. Dr. Parlakgümüş, gebenin Kovid-19 ile enfekte olsa dahi virüsün anne karnındaki bebeğe bulaşmadığını belirterek, ancak doğum sonrası annenin bebeğe temasıyla hastalığın bebeğe bulaşma riski olduğunu bildirdi.

Hastalığı hafif geçiren pek çok hastanın evde izlendiğini aktaran Parlakgümüş, herhangi bir tedavi gerekmediğini, hastalık ağır seyrederse gebelere verilebilecek ilaçların bulunduğunu anlattı.

Parlakgümüş, Kovid-19 salgını döneminde anne adaylarına yönelik hijyen kurallarına değinerek, şu bilgileri verdi:

"Hasta olanları ziyaret etmeme ve sosyal mesafeyi koruma kurallarına uyulmalı. Eller en az 20 saniye su ve sabunla yıkanmalı, parmak araları, tırnaklar ve bileklerin de yıkanmasına dikkat edilmelidir. Elleri yıkama imkanı olmadığında yüzde 60 alkol içeren bir dezenfektanla eller temizlenebilir. Ancak bu, el yıkamanın yerini tutmaz. Eldiven kullanmak önerilmez çünkü bulaşma riskini arttırıyor. Mümkün olduğunca büyük veya küçük gruplarla bir araya gelmemeli, market gibi yerlere gidildiğinde diğer kişilerle arada 2 metre mesafe bırakılmalı ve mutlaka maske kullanılmalı. Zorunlu olmadıkça seyahat edilmemeli."

"Bu süreçte ziyaretçi kabul edilmemeli"

Prof. Dr. Huriye Ayşe Parlakgümüş, salgın sırasında doğuma girecek gebelerin neler yaşayacağına değinerek, hastaneye gidildiğinde önce Kovid-19 semptomları açısından sorgulama yapıldığını bildirdi.

Doktorun tarama amaçlı test yapılmasına karar verebileceğini aktaran Parlakgümüş, şu açıklamalarda bulundu:

"Salgın doğum şeklinizi değiştirmez. Ancak doğumda maske takmanız gerekiyor. Eşinizin Kovid-19 açısından şüpheli bulguları varsa doğumda yanınızda bulunamayacak. Doğum sonrası sizin ve bebeğinizin sağlığı için ziyaretçi kabul etmemeniniz dikkat etmeniz gereken noktalardan en önemlisi olmalı. Görüntülü olarak video konferansla sevdiklerinize bağlanabilir, bu mutlu anınızı onlarla paylaşabilirsiniz."

"Evde gebe pilatesi ve yogası yapılmalı"

Prof. Dr. Parlakgümüş, sağlıklı beslenmenin, düzenli egzersiz yapmanın, evde oyalanacak hobiler bulmanın ve haberlerden uzak durmanın hamilelerin kaygısını azaltacağını bildirdi.

Bol bol süt, yoğurt, et, meyve, sebze ve sıvı tüketilmesini öneren Parlakgümüş, evde düzenli esneme tarzı egzersizler, gebe yogası, pilates yapılabileceğini, yürüyüş bandında yürünebileceğini anlattı.

Parlakgümüş, "İnternette gebe pilatesi ve yogası için pek çok video mevcuttur. Bunlardan yararlanılabilir. Tüm bu önlemlere uyarak bebeğinizi sağlıklı bir şekilde kucağınıza alabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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