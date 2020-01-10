Medipol Başakşehirli futbolcular Robinho ve Azubuike'den "Çiçek Abbas" atışması
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Medipol Başakşehirli futbolcular Robinho ve Azubuike'den "Çiçek Abbas" atışması

Medipol Başakşehir'in Brezilyalı futbolcusu Robinho ve Nijeryalı oyuncusu Okechukwu Godson Azubuike, turuncu-lacivertli kulübün yaptığı videolu paylaşımda "Çiçek Abbas" filminin meşhur atışma sahnesini canlandırdı.

10.01.2020 15:32 | Son Güncelleme: 10.01.2020 15:32
Medipol Başakşehirli futbolcular Robinho ve Azubuike'den

Medipol 'in Brezilyalı futbolcusu ve Nijeryalı oyuncusu Okechukwu Godson Azubuike, turuncu-lacivertli kulübün yaptığı videolu paylaşımda "" filminin meşhur atışma sahnesini canlandırdı.

Kulübün Twitter hesabından "Hangisinin Türkçesi daha iyi?" sorusuyla yapılan paylaşımda iki futbolcu, filmin oyuncuları Şener Şen ve İlyas Salman'ın birbirleriyle atıştıkları cümleleri Türkçe söylemeye çalıştı.

Renkli görüntülerin bulunduğu videonun sonunda iki futbolcu da birbirini tebrik etti.

Kaynak: AA
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