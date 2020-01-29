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Medipol Başakşehirli futbolcu Milos Jojic, Wolfsberger'e kiralandı

Medipol Başakşehir, 27 yaşındaki futbolcusu Milos Jojic'in Avusturya 1. Lig ekiplerinden Wolfsberger'e kiralandığını duyurdu.

29.01.2020 22:40 | Son Güncelleme: 29.01.2020 22:40
Medipol Başakşehirli futbolcu Milos Jojic, Wolfsberger'e kiralandı

Medipol , 27 yaşındaki futbolcusu Milos Jojic'in 1. Lig ekiplerinden Wolfsberger'e kiralandığını duyurdu.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Milos Jojic, sezon sonuna kadar Avusturya 1. Lig ekiplerinden Wolfsberger'e kiralanmıştır. Sırp oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz." denildi.

Kaynak: AA
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