Medipol Başakşehirli futbolcu Milos Jojic, Wolfsberger'e kiralandı
Medipol Başakşehir, 27 yaşındaki futbolcusu Milos Jojic'in Avusturya 1. Lig ekiplerinden Wolfsberger'e kiralandığını duyurdu.
29.01.2020 22:40 | Son Güncelleme: 29.01.2020 22:40
Medipol Başakşehir, 27 yaşındaki futbolcusu Milos Jojic'in Avusturya 1. Lig ekiplerinden Wolfsberger'e kiralandığını duyurdu.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Milos Jojic, sezon sonuna kadar Avusturya 1. Lig ekiplerinden Wolfsberger'e kiralanmıştır. Sırp oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz." denildi.
Kaynak: AA
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