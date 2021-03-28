Medipol Başakşehirli futbolcu Junior Fernandes, ligdeki durumlarını değiştireceklerine inanıyor Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Medipol Başakşehirli futbolcu Junior Fernandes, ligdeki durumlarını değiştireceklerine inanıyor Açıklaması

Anadolu Ajansı / Hilmi Sever - Haberler | Spor
Medipol Başakşehirli futbolcu Junior Fernandes, ligdeki durumlarını değiştireceklerine inanıyor Açıklaması

Medipol Başakşehir'in Şilili futbolcusu Junior Fernandes, ligdeki kötü durumlarını kalan haftalarda değiştireceklerine inandıklarını söyledi.

'Daha fazla yerde tutamadık' diyen Selçuk Bayraktar müjdeyi verdi: AKINCI PT-3 ilk uçuşunu başarıyla tamamladı
"Daha fazla yerde tutamadık" diyen Selçuk Bayraktar müjdeyi verdi: AKINCI PT-3 ilk uçuşunu başarıyla tamamladı
Sahte hesaptan gelen görüntülü aramayı kabul eden dernek başkanı şantajların hedefi oldu
Sahte hesaptan gelen görüntülü aramayı kabul eden dernek başkanı şantajların hedefi oldu

Medipol Başakşehir'in Şilili futbolcusu Junior Fernandes, ligdeki kötü durumlarını kalan haftalarda değiştireceklerine inandıklarını söyledi.

Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan videoda açıklamalarına yer verilen Junior Fernades, Antalya'da çok iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini belirtti.

Antalya kampındaki çalışmalarının lige olumlu yansıyacağına inandığını aktaran Şilili futbolcu, "Başakşehir olarak sezon başından bu yana istenilen sonuçları alamıyoruz. Zorlu bir süreç içerisindeyiz ama kendimize güveniyoruz. Çünkü kaliteli ayaklara sahip bir takımız. Bizi yöneten insanlar oldukça yetkin insanlar. Bize gereken şey, eksiklerimizi bir an önce giderip maçlara daha iyi hazırlanmak. Başakşehir'in kuvvetli yanını tekrar göstermek istiyoruz. Aldığımız sonuçlarla ligdeki durumumuzun bir an önce değişmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

İstanbul ekibine transfer olduğu günden bu yana takım içerisinde çok iyi karşılandığını ve güzel bir ortamların bulunduğunu kaydeden deneyimli oyuncu, Süper Lig'deki çekişme hakkında ise "Zorlu ve rekabetçi takımların olduğu bir lig. Gerçekten çok iyi oyuncular var. Bu ligde oynamaktan dolayı çok mutluyum. Başakşehir büyük bir takım ve bu formayı giydiğim için çok mutluyum." şeklinde konuştu.

Junior Fernandes, çok zor bir çocukluk geçirdiğini ve ailesinin desteğiyle bugünlere geldiğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Semih Yalçın Erkan Kandemir Numan Kurtulmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Binnur Kaya Acun Ilıcalı
Spor Ozan Tufan Cenk Tosun Hakan Kutlu Burak Yılmaz Okay Yokuşlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Kokain
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Medipol Başakşehirli futbolcu Junior Fernandes, ligdeki durumlarını değiştireceklerine inanıyor Açıklaması - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2021 14:44:59. #1.14#
title