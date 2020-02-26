Medipol Başakşehirli futbolcu Carlos Ponck
Basın toplantısından detaylar Medipol Başakşehirli futbolcu Carlos Ponck'un açıklamaları İSTANBUL - Medipol Başakşehirli futbolcu Carlos Ponck, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon ile yarın yapacakları rövanş maçı öncesi Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda...
26.02.2020 19:47 | Son Güncelleme: 26.02.2020 19:51
Basın toplantısından detaylar
Medipol Başakşehirli futbolcu Carlos Ponck'un açıklamaları İSTANBUL - Medipol Başakşehirli futbolcu Carlos Ponck, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon ile yarın yapacakları rövanş maçı öncesi Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.
Kaynak: AA