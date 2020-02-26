Medipol Başakşehirli futbolcu Carlos Ponck
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Medipol Başakşehirli futbolcu Carlos Ponck

Basın toplantısından detaylar Medipol Başakşehirli futbolcu Carlos Ponck'un açıklamaları İSTANBUL - Medipol Başakşehirli futbolcu Carlos Ponck, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon ile yarın yapacakları rövanş maçı öncesi Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda...

26.02.2020 19:47 | Son Güncelleme: 26.02.2020 19:51
Medipol Başakşehirli futbolcu Carlos Ponck

Basın toplantısından detaylar

Medipol Başakşehirli futbolcu Carlos Ponck'un açıklamaları İSTANBUL - Medipol Başakşehirli futbolcu Carlos Ponck, UEFA Ligi son 32 turunda Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon ile yarın yapacakları rövanş maçı öncesi Başakşehir 'nda basın toplantısı düzenledi.

Kaynak: AA


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: Medipol Başakşehirli futbolcu Carlos Ponck
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