Medipol Başakşehirli futbolcu Berkay Özcan, burnundan ameliyat edildi

22.01.2020 21:02 | Son Güncelleme: 22.01.2020 21:02

Medipol Başakşehir'in genç orta saha oyuncusu Berkay Özcan, burnundaki kırık nedeniyle operasyon geçirdi.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında TFF 2. Lig ekibi GMG Kırklarelispor ile oynanan maçta sakatlanan Berkay'ın burun kemiğinde çok parçalı kırık oluştu.

Medipol Mega Üniversite Hastanesinde ameliyata alınan 21 yaşındaki futbolcu, başarılı geçen operasyonun ardından taburcu edildi.

Açıklamada, "Başarılı oyuncumuza geçmiş olsun diyor, en kısa sürede sahalara dönmesini temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA