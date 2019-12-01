Medipol Başakşehir zirve takibini sürdürüyor
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Medipol Başakşehir zirve takibini sürdürüyor

Süper Lig'in 13. haftasında Medipol Başakşehir, evinde karşılaştığı Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.

01.12.2019 18:45 | Son Güncelleme: 01.12.2019 18:45
Medipol Başakşehir zirve takibini sürdürüyor

Süper Lig'in 13. haftasında Medipol , evinde karşılaştığı 'u 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

8. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Doğukan'ın şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

36. dakika Nazım'ın sağ kanattan ortasında ceza sahası dışında topla buluşan Ufuk'un şutunu kaleci Mert iki hamlede kontrol etti.

41. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Visca'nın içeri verdiği pasta Berkay'ın plase vuruşunu kaleci Ferhat kornere çeldi.

54. dakikada İrfan'ın ceza sahası içine verdiği pasta topla buluşan Aleksic'in şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

60. dakikada sol kanatta topla buluşan Clichy'nin yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

63. dakikada sol kanattan ceza sahası içine giren Clichy'nin verdiği pasta topla buluşan Aleksic'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

Stat: Fatih Terim

Hakemler: Serkan Tokat xx, Mustafa Sönmez xx, Mehmet Metin xx

Medipol Başakşehir: Mert Günok xx, Behich x (Kerim dk. 58 xx), Epureanu xx, Ponck xx, Clichy xxx, İrfan Can Kahveci xx, Mehmet Topal xx, Elia xxx (Arda dk. 85 ?), Berkay Özcan x (Aleksic dk. 46 xxx), Visca xx, Crivelli xx

Yedekler: Volkan, Muhammet, Demba Ba, Viera, Azubuike, Robinho, Gökhan

Teknik Direktör: Okan Buruk

Antalyaspor: Ferhat x, Nazım Sangare x, Celutska xx, Diego xx, Tarık Çamdal xx, Charles xx, Ufuk Akyol xx, Hakan Özmert xx (Leschuk dk. 66 xx), Doğukan Sinik xx, Aatif x (Fredy dk. 78 ?), Mukairu x

Yedekler: Boffin, Salih, Dala, Yekta, Grando, Serdar, Harun, Cissokho

Teknik Direktör: Stjepan Tomas

Goller: Clichy (dk. 60), Aleksic (dk. 63) (Başakşehir)

Sarı kartlar: Charles, Diego, Celustka (Antalyaspor), Crivelli (Başakşehir)

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Kaynak: İHA
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