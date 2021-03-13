Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 16 Mart Salı günü Beşiktaş'a konuk olacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarına başladı.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde, salonda kuvvet çalışması yapıldı.

Sahada pas ve top kapma çalışmalarıyla süren idman, çift kale maçla tamamlandı.

Junior Caiçara, Boli Bolingoli ve Junior Fernandes'in tedavilerine devam edildi. Fredrik Gulbrandsen ile Mahmut Tekdemir ise tedavilerinin ardından fizyoterapistler eşliğinde saha çalışmalarını sürdürdü.

Medipol Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever