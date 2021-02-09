Medipol Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finalde
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Medipol Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finalde

09.02.2021 23:41 | Son Güncelleme: 09.02.2021 23:44
Medipol Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finalde

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde uzatmaya giden maçta Fenerbahçe'yi 2-1 yenen Medipol Başakşehir, adını yarı finale yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde uzatmaya giden maçta Fenerbahçe'yi 2-1 yenen Medipol Başakşehir, adını yarı finale yazdırdı.

Turuncu-lacivertli takım 42. dakikada Junior Fernandes'in golüyle öne geçti. Fenerbahçe bu gole 72. dakikada Valencia ile karşılık verdi. Medipol Başakşehir, uzatma bölümünde Fredrik Gulbrandsen ile bulduğu golle maçı kazandı ve kupada son 4 takım arasına kaldı.

Medipol Başakşehir, yarı finalde İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Fernandes ilk golünü attı

Medipol Başakşehir'in yeni transferlerinden Junior Fernandes, turuncu-lacivertli forma ile ilk golünü Fenerbahçe'ye attı.

İstanbul ekibi ile Süper Lig'de 3 maça çıkan ve Süper Kupa'da da Trabzonspor'la oynanan karşılaşmada forma giyen deneyimli oyuncu, 5. maçında ilk gol sevincini yaşadı.

Gulbrandsen kupadaki 4. golünü attı

Medipol Başakşehir'in Norveçli oyuncusu Fredrik Gulbrandsen, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 4. golünü kaydetti.

Takımına Fenerbahçe karşısında turu getiren golü atan Gulbrandsen, kupanın 5. turunda Turgutluspor'a da 3 gol atmıştı.

Norveçli oyuncunun bu sezon Süper Lig'de de 6 golü bulunuyor.

Deniz Türüç oyuna devam edemedi

Medipol Başakşehir'de Deniz Türüç, turuncu-lacivertli takımın golünden önce Lemos'un darbesiyle sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Acı içinde yerde kalan Deniz, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından saha kenarına gelebildi. Deniz'in yerine 45. dakikada Fredrik Gulbrandsen oyuna girdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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