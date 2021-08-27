Medipol Başakşehir, Yukatel Kayserispor'u konuk edecek

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in üçüncü haftasında yarın Yukatel Kayserispor'u ağırlayacak.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in üçüncü haftasında yarın Yukatel Kayserispor'u ağırlayacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 19.15'te başlayacak karşılaşmayı, hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.

Medipol Başakşehir, sezonun ilk maçında sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 1-0, ikinci maçında da deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Yukatel Kayserispor ise ilk haftada Altay'a 3-0 mağlup olurken, ikinci haftada Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı.

Turuncu-lacivertli ekipte tedavileri süren Nacer Chadli ve Enzo Crivelli'nin durumu maç günü netlik kazanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever