Medipol Başakşehir, Yukatel Kayserispor maçına hazır
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Medipol Başakşehir, Yukatel Kayserispor maçına hazır

Medipol Başakşehir, Yukatel Kayserispor maçına hazır
Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in üçüncü haftasında yarın sahasında Yukatel Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in üçüncü haftasında yarın sahasında Yukatel Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından çift kale maç oynadığı belirtildi.

Turuncu-lacivertlilerin tam kadro çalıştığı aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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