Medipol Başakşehir, Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Medipol Başakşehir, Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Medipol Başakşehir, Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in üçüncü haftasında 28 Ağustos Cumartesi günü sahasında Yukatel Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in üçüncü haftasında 28 Ağustos Cumartesi günü sahasında Yukatel Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından üç grup halinde maç yaptığı aktarıldı.

Enzo Crivelli'nin antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştığı kaydedildi.

Turuncu-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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Medipol Başakşehir, Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Haberler Spor
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