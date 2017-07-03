Medipol Başakşehir, Yeni Sezon Hazırlıklarını Sürdürdü
Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde İstanbul Başakşehir Kulüp Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti.
Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde İstanbul Başakşehir Kulüp Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda pas çalışması gerçekleşti. Antrenmana yeni transferler Chedjou, Elia ve Tunay Torun da katıldı. Antrenmanda geçtiğimiz sezon milli takımlarda mücadele ettikleri için izinli olan Volkan Babacan, Cengiz Ünder, Sokol Çikalleshi, Rotman, Epureanu, Edin Visca katılmadı. Kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ da antrenmanı takip etti.
Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarına yarın sabah ve akşam saatlerinde yapacağı çift antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL