Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor maçına hazır

Süper Lig'in ilk haftasında yarın Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Medipol Başakşehir hazırlıklarını tamamladı.

17.08.2019 13:51
Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor maçına hazır

Süper Lig'in ilk haftasında yarın Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Medipol Başakşehir hazırlıklarını tamamladı.
Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 3. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanında yer alan antrenman sahasında teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman ısınma ile başladı.
Takım, 5'e 2 pas ve top kapma çalışmasının ardından şut idmanıyla antrenmanı tamamladı.

Kaynak: AA
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