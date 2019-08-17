Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor maçına hazır

17.08.2019 13:51

Süper Lig'in ilk haftasında yarın Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Medipol Başakşehir hazırlıklarını tamamladı.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 3. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanında yer alan antrenman sahasında teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman ısınma ile başladı.

Takım, 5'e 2 pas ve top kapma çalışmasının ardından şut idmanıyla antrenmanı tamamladı.

Kaynak: AA