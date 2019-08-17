Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor maçına hazır
Süper Lig'in ilk haftasında yarın Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Medipol Başakşehir hazırlıklarını tamamladı.
Süper Lig'in ilk haftasında yarın Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Medipol Başakşehir hazırlıklarını tamamladı.
Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 3. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanında yer alan antrenman sahasında teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman ısınma ile başladı.
Takım, 5'e 2 pas ve top kapma çalışmasının ardından şut idmanıyla antrenmanı tamamladı.