Medipol Başakşehir, Yarın Topbaşı Yapacak

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, 2017-2018 sezonu hazırlıklarına yarın başlayacak.



Ligde geçtiğimiz sezonu 73 puanla ikinci sırada tamamlayan ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turundan katılma hakkı elde eden turuncu-lacivertliler, yeni sezonu yarın yapacağı antrenmanla açacak.



İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde çalışmalarına başlayacak Medipol Başakşehir, 8 Temmuz'da yurt dışı kampı için Slovenya'ya gidecek. 19 Temmuz'a kadar bu ülkede çalışmalarına devam edecek turuncu-lacivertliler, İstanbul'a dönerek 25 veya 26 Temmuz'da oynayacağı Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçının hazırlıklarını tesislerinde sürdürecek. Bu turun rövanşı ise 1 veya 2 Ağustos'ta oynanacak.



Savunma ve orta sahaya transfer



Transfer dönemine hızlı giriş yapan Medipol Başakşehir, 3 oyuncuyu kadrosuna katarken, 2 deneyimli isimle yollarını ayırdı.



Turuncu-lacivertliler, Galatasaray'dan ayrılan Aurelien Chedjou, Feyenoord'dan Eljero Elia ve Kasımpaşa ile sözleşmesi sona eren Tunay Torun'u renklerine bağladı.



Medipol Başakşehir, Yalçın Ayhan ve Samuel Holmen'in sözleşmelerini ise karşılıklı olarak feshetti.