Medipol Başakşehir, yarın sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Medipol Başakşehir, yarın sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak

26.12.2020 11:09 | Son Güncelleme: 26.12.2020 11:13
Medipol Başakşehir, yarın sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 15. haftasında yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 15. haftasında yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Ligde oynadığı son 5 maçı kazanamayan turuncu-lacivertli takım, Beşiktaş'a yenilmiş, Yukatel Denizlispor ve Yeni Malatyaspor beraberliklerinden sonra Gaziantep FK ve Fenerbahçe'ye mağlup olmuştu. İstanbul ekibi, 4 galibiyet, 6 yenilgi ve 3 beraberlikle 15 puan topladı.

Kasımpaşa ise 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgi ile 18 puana sahip.

İrfan Can Kahveci cezalı

Medipol Başakşehir'in Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada kırmızı kart gören İrfan Can Kahveci bu mücadelede forma giyemeyecek.

Turuncu-lacivertli ekipte, Fenerbahçe ile oynadığı mücadelede kırmızı kart gören Brezilyalı oyuncu Rafael, PFDK'nin ceza iptali kararı ile Kasımpaşa karşısında takımındaki yerini alabilecek.

Sakatlığı geçen Mert Günok'un da bu mücadelede kaledeki yerini alması bekleniyor.

İstanbul ekibinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve izolasyon sürecinde olan bir futbolcu ise görev alamayacak.

Öte yandan, Junior Caiçara'nın da sakatlığı sürüyor.

Martin Skrtel ceza sınırında

Medipol Başakşehir'de bu sezon ligde 3 sarı kart gören Martin Skrtel, kart ceza sınırında bulunuyor.

Deneyimli futbolcu, yarınki karşılaşmada oynayıp kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek ve turuncu-lacivertli ekibin 16. haftada deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı mücadelede forma giyemeyecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Öznur Çalık Özlem Zengin Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş Adil Karaismailoğlu
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Oktay Kaynarca Mehmet Ali Erbil
Spor Ryan Babel Erol Bulut Ersun Yanal Burak Yılmaz Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kız Ocak Ankara Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Medipol Başakşehir, yarın sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.12.2020 11:17:59. #1.14#
title