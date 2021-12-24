Medipol Başakşehir yarın lider Trabzonspor'a konuk olacak - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Medipol Başakşehir yarın lider Trabzonspor'a konuk olacak

Medipol Başakşehir yarın lider Trabzonspor'a konuk olacak
AA / Hilmi Sever - Haberler | Spor

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk yarısının son hafta maçında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk yarısının son hafta maçında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.

Medical Park Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.

Turuncu-lacivertli ekip teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı 10 maçta yenilgi yüzü görmedi. 10 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan İstanbul ekibi bu maçlarda 8 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 26 puan topladı.

Medipol Başakşehir, haftaya lider Trabzonspor'un 13 puan gerisinde 32 puanla 3. sırada giriyor.

Turuncu-lacivertli ekipte kart cezalısı Ömer Ali Şahiner bu mücadelede forma giyemeyecek. Kart cezası biten Leonardo Duarte ise bu mücadelede takımdaki yerini alabilecek.

Bu sezon üç sarı kart gören Mahmut Tekdemir ise ceza sınırında bulunuyor.

Trabzonspor'da şampiyonluk yolunda ağır kayıp! Yıldız futbolcu Edgar Ie sezonu kapattı

Trabzonspor'da şampiyonluk yolunda ağır kayıp! Yıldız futbolcu Edgar Ie sezonu kapattı

 Trabzonspor taraftarı sinirden çılgına döndü! Caner Erkin için açılan etiket gündemin zirvesinde

Trabzonspor taraftarı sinirden çılgına döndü! Caner Erkin için açılan etiket gündemin zirvesinde

 Başakşehir Başkanı'nın açıklamasıyla savaş başladı! Yeni bir İrfan Can vakası

Başakşehir Başkanı'nın açıklamasıyla savaş başladı! Yeni bir İrfan Can vakası

AA / Hilmi Sever - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title