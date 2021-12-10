Medipol Başakşehir yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek
AA / Hilmi Sever - Haberler | Spor
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak.
BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.
Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı 7 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik alan Medipol Başakşehir, 25 puanla haftaya 5. sırada girdi.
Turuncu-lacivertli ekipte bu sezon üç sarı kart gören Ömer Ali Şahiner, Kasımpaşa karşılaşması öncesi ceza sınırında bulunuyor.
Ligde son 4 maçını kazanamayan Kasımpaşa ise 11 puanla 19. sırada yer alıyor.
AA / Hilmi Sever - Spor Haberleri
Haberi Kaydet