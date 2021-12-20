Medipol Başakşehir yarın GZT Giresunspor'u konuk edecek - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Medipol Başakşehir yarın GZT Giresunspor'u konuk edecek

Medipol Başakşehir yarın GZT Giresunspor'u konuk edecek
AA / Hilmi Sever - Haberler | Spor

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın sahasında GZT Giresunspor ile karşılaşacak.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın sahasında GZT Giresunspor ile karşılaşacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadele saat 17.00'de başlayacak.

Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı 9 maçta 7 galibiyet ve 2 beraberlik alan Medipol Başakşehir, 29 puanla haftaya 3. sırada girdi.

Turuncu-lacivertli ekibin Galatasaray'la oynadığı maçta kırmızı kart gören Leonardo Duarte bu mücadelede forma giyemeyecek. Bu sezon üçer sarı kart gören Ömer Ali Şahiner ve Mahmut Tekdemir ise Giresunspor karşılaşması öncesi ceza sınırında bulunuyor.

Ligde oynadığı son maçta sahasında Altay'ı 3-1 mağlup eden GZT Giresunspor ise 22 puanla 12. sırada yer alıyor.

Ortalığı karıştıran diyalog! Hakem Zorbay Küçük'ten Galatasaraylı futbolculara skandal sözler

Ortalığı karıştıran diyalog! Hakem Zorbay Küçük'ten Galatasaraylı futbolculara skandal sözler

 Yürekleri ağza getiren an! Acılar içerisinde yerde kalan Diagne yürüyemeyecek hale geldi

Yürekleri ağza getiren an! Acılar içerisinde yerde kalan Diagne yürüyemeyecek hale geldi

 O nasıl röveşata Okaka! Herkes İtalyan santrforun Galatasaray'a attığı golü konuşuyor

O nasıl röveşata Okaka! Herkes İtalyan santrforun Galatasaray'a attığı golü konuşuyor

AA / Hilmi Sever - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title