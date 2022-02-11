Medipol Başakşehir yarın Gaziantep FK'yi konuk edecek - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Medipol Başakşehir yarın Gaziantep FK'yi konuk edecek

AA, Hilmi Sever - Spor
 - Güncelleme:
Medipol Başakşehir yarın Gaziantep FK'yi konuk edecek

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadelede hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak.

Bir maçı eksik olan turuncu-lacivertli ekip, haftaya 37 puanla 5. sırada giriyor. Gaziantep FK ise 35 puanla 9. sırada yer alıyor.

Turuncu-lacivertli ekipte sakatlığı süren kaptan Mahmut Tekdemir ile kart cezalıları Tolga Ciğerci ve Leonardo Duarte bu mücadelede forma giyemeyecek.

Bu sezon üçer sarı kart gören Youssouf Ndayishimiye, Stefano Okaka, Fredrik Gulbrandsen ve Deniz Türüç ise ceza sınırında bulunuyor.

AA / Hilmi Sever - Spor

Spor Toto Süper Lig, Fatih Terim Stadı, Gaziantep FK, Başakşehir, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title