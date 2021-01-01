Medipol Başakşehir, yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak
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Medipol Başakşehir, yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak

01.01.2021 10:31 | Son Güncelleme: 01.01.2021 10:34
Medipol Başakşehir, yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 16. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 16. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak.

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Ligde oynadığı son 6 maçı kazanamayan turuncu-lacivertli takım, sırasıyla Beşiktaş yenilgisinden sonra Yukatel Denizlispor ve Yeni Malatyaspor'la berabere kaldı. Gaziantep FK ve Fenerbahçe ile oynadığı maçları kaybeden İstanbul ekibi, son olarak Kasımpaşa ile berabere kaldı. Medipol Başakşehir, 4 galibiyet, 6 yenilgi ve 4 beraberlikle 16 puan topladı.

Aytemiz Alanyaspor da ligde oynadığı son 3 maçı kazanamadı. Akdeniz ekibi 27 puanla haftaya aynı puana sahip Gaziantep FK'nın önünde 3. sırada giriyor.

Eksikler

Medipol Başakşehir'in Kasımpaşa ile oynadığı maçta aşil tendonu kopan Martin Skrtel ile tedavisi süren Junior Caiçara, Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.

Turuncu-lacivertli ekipte, cezası biten İrfan Can Kahveci ise bu karşılaşmada takımındaki yerini alabilecek.

Rafael ceza sınırında

Medipol Başakşehir'de bu sezon ligde 3 sarı kart gören Rafael, kart ceza sınırında bulunuyor.

Deneyimli futbolcu, yarınki karşılaşmada oynayıp kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek ve turuncu-lacivertli ekibin 17. haftada sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı mücadelede forma giyemeyecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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