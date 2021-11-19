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Medipol Başakşehir, yarın Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek

AA / Hilmi Sever - Haberler | Spor
Medipol Başakşehir, yarın Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında sahasında yarın Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında sahasında yarın Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da oynanacak müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı ilk 4 maçı kazanan turuncu-lacivertli ekip, üst üste beşinci galibiyetini almayı hedefliyor.

Bu karşılaşma öncesinde Medipol Başakşehir'in 18 puanla haftaya 9. sırada girerken, Demir Grup Sivasspor ise 13 puanla 15. sırada yer alıyor.

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AA / Hilmi Sever - Spor Haberleri

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