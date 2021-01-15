Medipol Başakşehir, yarın Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek
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Medipol Başakşehir, yarın Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek

15.01.2021 09:57 | Son Güncelleme: 15.01.2021 10:00
Medipol Başakşehir, yarın Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 19. haftasında yarın sahasında Demir Grup Sivasspor'la karşılaşacak.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 19. haftasında yarın sahasında Demir Grup Sivasspor'la karşılaşacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Alper Ulusoy yönetecek.

Ligde son iki maçını kazanan turuncu-lacivertlilerin 22 puanı bulunuyor.

Üç maçlık galibiyet özlemine geçtiğimiz hafta Gaziantep FK'yı 2-1 yenerek son veren Demir Grup Sivasspor da haftaya 22 puanla giriyor.

Eksikler

Medipol Başakşehir'de tedavileri süren Junior Caiçara, Bolingoli ve Nacer Chadli, Demir Grup Sivasspor'a karşı forma giyemeyecek.

Turuncu-lacivertli ekipte tedavisi süren kaleci Mert Günok'un bu maçta da forma giymesi beklenmiyor.

İrfan Can Kahveci ceza sınırında

Medipol Başakşehir'de bu sezon ligde 3 sarı kart gören İrfan Can Kahveci, kart ceza sınırında bulunuyor.

İrfan Can, yarınki karşılaşmada oynayıp kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek ve turuncu-lacivertli ekibin 20. haftada deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı mücadelede forma giyemeyecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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