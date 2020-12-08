Paris Saint Germain - Başakşehir maçı durdu

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda oynadıkları Paris Saint Germain maçında soyunma odasına gitti. Medipol Başakşehir: "Yardımcı antrenörümüz Pierre Webo'ya ırkçılık yapıldı ancak Webo oyundan atıldı. Oyun bir süredir durmuş vaziyette." 4. hakemin Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenör Pierre Webo'ya ırkçı ifadeler kullandığı gerekçesiyle Paris Saint Germain - Başakşehir maçı durdu.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı