Paris Saint Germain - Başakşehir maçı durdu
08.12.2020 23:30 | Son Güncelleme: 08.12.2020 23:41
Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda oynadıkları Paris Saint Germain maçında soyunma odasına gitti.
Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda oynadıkları Paris Saint Germain maçında soyunma odasına gitti. Medipol Başakşehir: "Yardımcı antrenörümüz Pierre Webo'ya ırkçılık yapıldı ancak Webo oyundan atıldı. Oyun bir süredir durmuş vaziyette." 4. hakemin Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenör Pierre Webo'ya ırkçı ifadeler kullandığı gerekçesiyle Paris Saint Germain - Başakşehir maçı durdu.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı