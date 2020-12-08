Paris Saint Germain - Başakşehir maçı durdu
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Paris Saint Germain - Başakşehir maçı durdu

08.12.2020 23:30 | Son Güncelleme: 08.12.2020 23:41
Paris Saint Germain - Başakşehir maçı durdu

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda oynadıkları Paris Saint Germain maçında soyunma odasına gitti.

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda oynadıkları Paris Saint Germain maçında soyunma odasına gitti. Medipol Başakşehir: "Yardımcı antrenörümüz Pierre Webo'ya ırkçılık yapıldı ancak Webo oyundan atıldı. Oyun bir süredir durmuş vaziyette." 4. hakemin Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenör Pierre Webo'ya ırkçı ifadeler kullandığı gerekçesiyle Paris Saint Germain - Başakşehir maçı durdu.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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