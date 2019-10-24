Medipol Başakşehir-Wolfsberger maçından notlar

24.10.2019 20:20

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 3. hafta maçında sahasında Avusturya ekibi Wolfsberger'i konuk eden Medipol Başakşehir, grupta son oynadığı Borussia Mönchengladbach maçına göre tek değişikle sahaya çıktı.

Turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü Okan Buruk, sakatlığı süren Danijel Aleksic'in yerine Mehmet Topal'ı ilk 11'de sahaya sürdü.

Okan Buruk, ilk 11'ini Mert Günok, Caiçara, Ponck, Skrtel, Clichy, Mahmut Tekdemir, Mehmet Topal, Visca, İrfan Can Kahveci, Gulbrandsen ve Crivelli'den oluşturdu.

Ponck 3. grup maçında da ilk 11'de

Medipol Başakşehir'in sezon başında kadrosuna kattığı Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nda da forma giyen Ponck, turuncu-lacivertli takımın UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 3. maçta da ilk 11'de sahaya çıktı.

Ponck, İstanbul ekibinin, deplasmanda Roma ve sahasında Borussia Mönchengladbach ile oynadığı mücadelelerde de ilk 11'de yer almıştı.

Avusturyalı taraftarlar maça ilgi gösterdi

Deplasmanda Medipol Başakşehir'e konuk olan Avusturya ekibi Wolfsberger'in taraftarları da karşılaşmaya ilgi gösterdi.

Avusturyalı taraftarlar, takım armasını taşıyan bayraklarıyla takımlarına destek verdi.

Kaynak: AA