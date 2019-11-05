Medipol Başakşehir, Wolfsberger maçı hazırlıklarına devam etti

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi'nde Avusturya'nın Wolfsberger takımı ile 7 Kasım Perşembe günü deplasmanda yapacağı J Grubu 4. hafta maçının hazırlıklarını sürdürdü.

05.11.2019 14:16
Medipol Başakşehir, Wolfsberger maçı hazırlıklarına devam etti

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi'nde Avusturya'nın Wolfsberger takımı ile 7 Kasım Perşembe günü deplasmanda yapacağı J Grubu 4. hafta maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından pas ve taktik çalışmaları yapıldı.

Medipol Başakşehir, karşılaşma için yarın Avusturya'ya gidecek.

Kaynak: AA
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