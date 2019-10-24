Medipol Başakşehir-Wolfsberger

24.10.2019 18:56

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda Medipol Başakşehir ile Wolfsberger takımları arasında yapılacak 3. hafta maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Irfan Peljto, Senad Ibrisimbegovic, Davor Beljo (Bosna Hersek)

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Ponck, Skrtel, Clichy, Mahmut Tekdemir, Mehmet Topal, Visca, İrfan Can Kahveci, Gulbrandsen, Crivelli

Wolfsberger: Kofler, Novak, Sollbauer, Rnic, Schmitz, Leitgeb, Schmid, Liendl, Ritzmaier, Niangbo, Weissman.

Kaynak: AA