Medipol Başakşehir ve PSG'den ırkçılığa karşı dayanışma örneği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Medipol Başakşehir ve PSG'den ırkçılığa karşı dayanışma örneği

09.12.2020 12:45 | Son Güncelleme: 09.12.2020 12:48
Medipol Başakşehir ve PSG'den ırkçılığa karşı dayanışma örneği

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu son maçında rakip olan Medipol Başakşehir ile Paris Saint Germain (PSG), Rumen hakem Sebastian Coltescu'nun Pierre Webo'ya yönelik ırkçı söylemin yönelik tepkileriyle dayanışma örneği sergiledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu son maçında rakip olan Medipol Başakşehir ile Paris Saint Germain (PSG), Rumen hakem Sebastian Coltescu'nun Pierre Webo'ya yönelik ırkçı söylemin yönelik tepkileriyle dayanışma örneği sergiledi.

Coltescu'nun Webo'ya yönelik ırkçı söylemi sonrası Medipol Başakşehir sahadan çekilip maça devam etmeme kararı alırken, PSG de paylaşımlarıyla turuncu-lacivertli takıma destek verdi.

PSG örnek dayanışma örneğini bugün de sürdürdü ve Twitter hesabından yaptığı paylaşımla ırkçı söyleme bir kez daha tepki gösterdi.

Fransız kulübü, "#NoToRacism" etiketiyle yaptığı paylaşımda, maçın bugün kaldığı yerden oynanmasına göndermede bulunarak, "Bu akşam harika bir maç olsun!" ifadesine yer verdi.

Medipol Başakşehir ise Twitter hesabında aynı etiketi kullanarak, "Biz bir aileyiz" ifadesini paylaştı.

Turuncu-lacivertli kulüp ayrıca "Başakşehir her zaman ırkçılığın karşısında!" paylaşımını yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

İlgili Haberler

PSG - Medipol Başakşehir maçı kaldığı yerden devam edecek
PSG - Medipol Başakşehir maçı kaldığı yerden devam edecek
Ömer Çelik: Irkçılık insanlığa karşı işlenmiş suçtur
Ömer Çelik: Irkçılık insanlığa karşı işlenmiş suçtur
Medipol Başakşehir-Leipzig maçının ardından
Medipol Başakşehir-Leipzig maçının ardından
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mehmet Nuri Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Pınar Altuğ Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Sörloth Ersun Yanal Pierre Webo Samet Aybaba İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Psg Hakem Ankara Irkçılık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Medipol Başakşehir ve PSG'den ırkçılığa karşı dayanışma örneği - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 12:48:56. #1.14#
title