Medipol başakşehir ve borussia mönchengladbach'ın 11'leri belli oldu

03.10.2019 18:48

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Medipol Başakşehir, J Grubu'ndaki ikinci maçında Almanya temsilcisi Mönchengladbach ile karşılaşacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 19.55'te başlayacak karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Stuart Attwell yönetecek. Attwell'in yardımcılıklarını Constantine Hatzidakis ve Daniel Richard Cook yaparken, karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Andrew Madley olacak.

İki takım sahaya şu 11'le çıkacak:

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Clichy, Skrtel, Ponck, Caiçara, Mahmut, İrfan Can, Aleksic, Visca, Gulbrandsen, Crivelli

BORUSSİA MÖNCHENGLADBACH: Sommer, Ginter, Wendt, Neuhaus, Elveti, Lainer, Kramer, Zakaria, Thuram, Plea, Embolo

Kaynak: DHA