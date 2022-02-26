Medipol Başakşehir-VavaCars Fatih Karagümrük maçından notlar

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk eden Medipol Başakşehir'in ilk 11'inde, son maça göre 5 değişiklik yapıldı.

Turuncu-lacivertli ekibin 21. hafta erteleme maçında İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 mağlup ettiği müsabakada ilk 11'de yer alan Danijel Aleksic, Nacer Chadli, Fredrik Gulbrandsen, Youssuf Ndiyashimiye ve Ömer Ali Şahiner'in yerine, Alexandru Epureanu, Junior Caiçara, Pizzi, Trezeguet ve Stefano Okaka ilk 11'de sahaya çıktı.

Turuncu-lacivertli takımda sakatlıkları süren kaptan Mahmut Tekdemir ve Youssuf Ndiyashimiye kadroda yer almadı.

İstanbul ekibinde hastalığı geçen Brezilyalı sağ bek Junior Caiçara ilk 11'de yer aldı.

Epureanu 250. maçına çıktı

Medipol Başakşehir'in Moldovalı stoperi Alexandru Epureanu, turuncu-lacivertli takımla 250. maçına çıktı.

İstanbul ekibine 2014-2015 sezonunda transfer olan 35 yaşındaki stoper, tüm kulvarlarda turuncu-lacivertli formayla 250. resmi maçını Fatih Karagümrük karşısında oynadı.

Turuncu-lacivertli takımın kaptanlarından olan deneyimli futbolcu, 249 maçta 15 gol attı.