Medipol Başakşehir uzatmalarda yediği gollerle berabere kaldı
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Medipol Başakşehir uzatmalarda yediği gollerle berabere kaldı

28.11.2020 18:29 | Son Güncelleme: 28.11.2020 18:32
Medipol Başakşehir uzatmalarda yediği gollerle berabere kaldı

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 10. haftasında konuk ettiği Yukatel Denizlispor ile 3-3 berabere kaldı ve son iki haftada 5 puan kaybetti.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 10. haftasında konuk ettiği Yukatel Denizlispor ile 3-3 berabere kaldı ve son iki haftada 5 puan kaybetti.

Karşılaşmanın uzatma bölümüne 3-1 önde giren turuncu-lacivertli ekip, 90+2 ve 90+7. dakikalarda yediği gollerle sahadan 1 puan ile ayrıldı.

Bu sezon ligde 2. beraberliğini alan Medipol Başakşehir, puanını 14'e yükseltti. Üç maçlık yenilgi serisine son veren Yukatel Denizlispor ise puanını 6'ya çıkardı.

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Medipol Başakşehir, gelecek hafta deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Yukatel Denizlispor ise sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Gulbrandsen'den son 3 maçta 5 gol

Medipol Başakşehir'in Norveçli oyuncusu Fredrik Gulbrandsen, Süper Lig'de son 3 maçta 5 gol attı.

Yukatel Denizlispor karşısında takımının ilk iki golünü atan Gulbrandsen, geçtiğimiz hafta Beşiktaş karşısında da iki kez gol sevinci yaşamıştı. Norveçli oyuncu, 8. haftada oynanan Gençlerbirliği maçında da 1 kez fileleri havalandırmıştı.

Gulbrandsen attığı 5 golle, Medipol Başakşehir'in ligdeki en golcü oyuncusu konumuna da yükseldi. Süper Lig'de bu sezon Visca'nın 3, İrfan Can Kahveci'nin de 2 golü bulunuyor.

Demba Ba, Süper Lig'de ilk golünü attı

Medipol Başakşehir'in Senagalli forveti Demba Ba, bu sezon Süper Lig'deki ilk golünü Denizlispor'a attı.

Deneyimli oyuncu, karşılaşmanın 59. dakikasında takımının üçüncü golünü atmayı başardı.

Demba Ba, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde de Manchester United karşılaşmasında 1 gol atmıştı.

Ravil Tagir ilk kez turuncu-lacivertli formayı giydi

Medipol Başakşehir'in Altınordu'dan kadrosuna kattığı 17 yaşındaki Ravil Tagir, turuncu-lacivertli forma ile ilk resmi maçına Denizlispor karşısında çıktı.

Ravil, karşılaşmanın 85. dakikasında Rafael'in yerine oyuna dahil oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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