Medipol Başakşehir: "Turuncu-lacivertli formamız altında 2019 yılından bu yana başarıyla oynayan Aziz Behich ile karşılıklı anlaşarak yollarımız...
Medipol Başakşehir: "Turuncu-lacivertli formamız altında 2019 yılından bu yana başarıyla oynayan Aziz Behich ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır.
Medipol Başakşehir: "Turuncu-lacivertli formamız altında 2019 yılından bu yana başarıyla oynayan Aziz Behich ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır." - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı